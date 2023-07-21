Живая изгородь из туй: о чем следует знать, прежде чем решиться на их посадку

Туи великолепный материал для создания живой изгороди на приусадебном участке. Они неприхотливы, почти не подвержены вредителям и заболеваниям, и хорошо приспособлены к температурным колебаниям.

Уход за туями также достаточно простой. Их необходимо регулярно поливать, как и другие деревья и кустарники, а также вносить подкормки, чтобы не портился их внешний вид.

Но такой зеленый заборчик едва ли подойдет для маленького участка, поскольку туи занимают много места. Второй аспект это постоянная обрезка, необходимая для сохранения внешнего вида изгороди. И также имейте в виду, что высадка туй это недешевое удовольствие.