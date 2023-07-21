От сорняков можно избавиться без использования агрессивной химии

Универсальный прием, который спасет участок не только от сорных трав, но и поможет сохранить в почве влагу, мульчирование. В качестве мульчирующего материала можно брать солому, древесную кору или хвою, уложив ее толщиной не менее пяти сантиметров.

Достойной альтернативой прополке может стать полив сорной растительности крутым кипятком. Но здесь необходимо проявлять осторожность, чтобы не подвергнуть ожогам и те культуры, которые вы выращиваете.

Прижигание сорняков горелкой тоже неплохой метод борьбы с ними. Он может использоваться на участках, которые проблематично мульчировать.