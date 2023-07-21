Напоите кабачки и огуречные кустики чаем каркаде, и наслаждайтесь сказочным урожаем

Чтобы приготовить подкормку на основе каркаде, вам нужно будет взять горсточку лепестков каркаде, залить их литром теплой воды и оставить при комнатной температуре на 24 часа, чтобы получить концентрированный настой. Потом его нужно будет процедить, и вылить в ведро со слегка нагретой водой, после чего перемешать.

Огуречные и кабачковые посадки нужно предварительно пролить чистой водой, а потом удобрить раствором под корень. Одному кусту необходимо чтобы досталось не менее литра целебного средства.

Эффективен каркаде и против насекомых-вредителей. Для достижения этого эффекта следует перелить подкормку в пульверизатор и опрыскать кустики.