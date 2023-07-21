Напоите кабачки и огуречные кустики чаем каркаде, и наслаждайтесь сказочным урожаем

14:43 2023-07-21

Ваш урожай огурцов и кабачков станет похожим на восточную сказку, если вы удобрите их настоем суданской розы.

Чтобы приготовить подкормку на основе каркаде, вам нужно будет взять горсточку лепестков каркаде, залить их литром теплой воды и оставить при комнатной температуре на 24 часа, чтобы получить концентрированный настой. Потом его нужно будет процедить, и вылить в ведро со слегка нагретой водой, после чего перемешать.

Огуречные  и кабачковые посадки нужно предварительно пролить чистой водой, а потом удобрить раствором под корень. Одному кусту необходимо чтобы досталось не менее литра целебного средства.

Эффективен каркаде и против насекомых-вредителей. Для достижения этого эффекта следует перелить подкормку в пульверизатор и опрыскать кустики.

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