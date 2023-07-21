Гербициды не понадобятся, если вы примените эти хитрости от сныти на участке

Сныть агрессивный сорняк, избавиться от которого, конечно, проще с помощью ядовитой химии, но тут велики риски и для культурных растений. Поэтому лучше воспользоваться более экологичным решением.

При осенней перекопке участка старайтесь полностью выкорчевывать и удалять корни сныти. Взошедшую сныть еще до цветения нужно снять острым концом тяпки. Важно удалить и точку роста растения.

Хорошо помогает укрывание сныти темным материалом и мульчирование. Можно создать и физический барьер, оградив участок шифером, и вкопав его на глубину не менее сорока сантиметров или посадить с ней по соседству картофель, который сныть очень не любит.