Жара против огурцов: как мы можем помочь нашему зеленому урожаю в сильный зной

Если температура воздуха не более 29 градусов, то беспокоиться за огурцы не стоит. Эта погода является оптимальной для их роста и плодоношения.

Когда же столбик термометра перевалил за 30 градусов пора действовать. Для этого заблаговременно приобретите в магазине для сада и огорода средство Циркон.

На 10 литров воды потребуется всего одна ампула препарата. Его нужно растворить, перемешать, а потом перелить состав в опрыскиватель, и обработать огурчики. Назавтра подготовьте сывороточный состав: пол литра сыворотки, 10 капелек йода и одну чайную ложку борной кислоты растворите в 10 литрах воды. Рекомендуется проводить обработку при жаркой погоде каждые пять дней.