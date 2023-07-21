Регулярное потребление воды с лимоном благотворно влияет на кожу и волосы

Американка Джордан Паверс Виллард выпивала до 12 стаканов воды с лимоном в день в течение 2 месяцев. Ее внешний вид изменился в лучшую сторону почти сразу.

Джордан отметила, что ее волосы стали более крепкими, а их рост ускорился. Такие же изменения происходили и с ногтями. Обычно более ломкие зимой они стали неожиданно сильными.

Улучшилось и состояние кожи. Девушка обратила внимание, что она стала более светлой, тон выровнялся и сократилось количество воспалительных высыпаний.