Регулярное потребление воды с лимоном благотворно влияет на кожу и волосы

Американка Джордан Паверс Виллард выпивала до 12 стаканов воды с лимоном в день в течение 2 месяцев. Ее внешний вид изменился в лучшую сторону почти сразу.
Джордан отметила, что ее волосы стали более крепкими, а их рост ускорился. Такие же изменения происходили и с ногтями. Обычно более ломкие зимой они стали неожиданно сильными.
Улучшилось и состояние кожи. Девушка обратила внимание, что она стала более светлой, тон выровнялся и сократилось количество воспалительных высыпаний.
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