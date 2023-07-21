Ученые рассказали, в какой позе полезнее всего спать по ночам

15:42 2023-07-21

Неправильное положение тела во сне может стать причиной разбитости днем и недостатка энергии.

Сон на спине признан учеными самым здоровым. При таком положении позвоночник максимально расслабляется, а вес тела распределяется равномерно.

Позиция полезна для людей, у которых есть болевые ощущения в области позвоночника и шеи. Но нужно подобрать подушку, которая позволит опустить шейно--воротниковую зону ниже.

Показан сон на спине беременным и людям, страдающим от апноэ. Прямое лежание способствует освобождению дыхательных путей, и снижает риски, связанные с этим состоянием.

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