Ученые рассказали, в какой позе полезнее всего спать по ночам

Сон на спине признан учеными самым здоровым. При таком положении позвоночник максимально расслабляется, а вес тела распределяется равномерно.

Позиция полезна для людей, у которых есть болевые ощущения в области позвоночника и шеи. Но нужно подобрать подушку, которая позволит опустить шейно--воротниковую зону ниже.

Показан сон на спине беременным и людям, страдающим от апноэ. Прямое лежание способствует освобождению дыхательных путей, и снижает риски, связанные с этим состоянием.