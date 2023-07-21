Сон на боку: кому полезен, а для кого может нести потенциальную угрозу

По научным данным около половины всех людей предпочитают спать на боку. Среди них много пожилых людей и беременных женщин.

Их выбор понятен, покольку боковое положение снижает нагрузку на спину и позвоночник. Сон конкретно на левом боку нередко решает проблему храпа.

Но, если спать на боку постоянно, то можно получить другой минус в виде дополнительных морщин, поскольку прижатая к подушке кожа сморщивается. Также эта поза способна спровоцировать отеки и не показана для людей с болезнями позвоночного столба.