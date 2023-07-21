Новым рекордсменом по отжиманиям стал австралиец Даниэль Скелли

Предыдущим рекордсменом в отжиманиях стал Лукас Хельмке. Он сумел отжаться от пола в течение часа 3206 раз.

Рекорд был установлен в ноябре 2022 года, и теперь Даниэль Скелли его побил. Ему удалось совершить 3249 полноценных отжиманий за час.

Австралиец, говоря о своем достижении, утверждает, что ему очень помогло упражнение берпи при подготовке. Стоит сказать, что Скелли уже был автором аналогичного рекорда в июне 2022 года, и теперь вернул свой законный титул.