Новым рекордсменом по отжиманиям стал австралиец Даниэль Скелли

Предыдущим рекордсменом в отжиманиях стал Лукас Хельмке. Он сумел отжаться от пола в течение часа 3206 раз.
Рекорд был установлен в ноябре 2022 года, и теперь Даниэль Скелли его побил. Ему удалось совершить 3249 полноценных отжиманий за час.
Австралиец, говоря о своем достижении, утверждает, что ему очень помогло упражнение берпи при подготовке. Стоит сказать, что Скелли уже был автором аналогичного рекорда в июне 2022 года, и теперь вернул свой законный титул.
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