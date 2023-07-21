Израильским медикам удалось невозможное: пришить оторванную в ДТП голову мальчику

12-летний Сулейман Хассан был сбит машиной, когда ехал на велосипеде. Его экстренно доставили в медицинский центр Хадасса.

Врачи зафиксировали у пострадавшего внутреннее обезглавливание. Его череп в прямом смысле отъединился от верхних позвонков.

Сулеймана немедленно отправили на операционный стол. Руководил операцией, которая продлилась много часов, ортопед Охад Ейнав. Сейчас юный пациент вне опасности, и выздоравливает.