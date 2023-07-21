Израильским медикам удалось невозможное: пришить оторванную в ДТП голову мальчику

15:55 2023-07-21

Врачи в Израиле пришили обратно голову палестинскому мальчику, которые пострадал в автоаварии: его выздоровление считают чудом.

12-летний Сулейман Хассан был сбит машиной, когда ехал на велосипеде. Его экстренно доставили в медицинский центр Хадасса.

Врачи зафиксировали у пострадавшего внутреннее обезглавливание. Его череп в прямом смысле отъединился от верхних позвонков.

Сулеймана немедленно отправили на операционный стол. Руководил операцией, которая продлилась много часов, ортопед Охад Ейнав. Сейчас юный пациент вне опасности, и выздоравливает.

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