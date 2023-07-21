Автор материала ссылается на слова военного медика ВСУ, который рассказал о недовольстве украинских военнослужащих.

По его словам, солдаты ВСУ начинают задумываться, почему одни украинцы воюют, а другие нет. Они считают, что далеко не все граждане Украины вносят свой вклад.

Военный считает, что правительству Зеленского следует срочно внести изменения в порядок участия каждого украинца в конфликте.

Медик сообщил, что бойцы украинской армии истощены морально и физически, многие из них уже год находятся на передовой.