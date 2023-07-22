Бывшего министра обороны ДНР Стрелкова взяли под арест по обвинению в экстремизме

Новость об аресте Стрелкова рассказала Мирослава Регинская, жена подозреваемого. Женщина сообщила о том, что мужа обвинили в действиях по возбуждению ненависти и вражды. Также его подозревают в экстремистской деятельности. (ст. 282 УК РФ). Со слов супруги стало известно, что Игоря Стрелкова арестовали в ее отсутствие, в доме был проведен обыск.

По предварительным данным, основанием для задержания стало обращение в соответствующие органы бывшего военного ЧВК «Вагнер». Расследованием дела занимается ФСБ.

В правоохранительных органах подтвердили задержание Стрелкова утром 21 июля. Сейчас он находится под следствием. Другой информации, касающейся ареста, официальными структурами не предоставлялось. Сообщение о задержании бывшего министра обороны также подтвердил его адвокат Александр Молохов.

Известно, что в Москве, в Мещанском суде, ведется судебный процесс по определению Игорю Стрелкову меры пресечения.