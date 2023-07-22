Положение Зеленского как президента Украины сейчас очень нестабильное. В этом уверен Дуглас Макгрегор. Бывший советник главы Пентагона отметил, что доверие к украинскому лидеру сильно пошатнулось, причинами стали массовое дезертирство и бунты простых солдат.

Макгрегор на своем ютуб-канале приводит в доказательство своих выводов факты расстрелов украинскими офицерами своих солдат за то, что они отказались идти в бой. Как отмечает американский аналитик, «огромное количество дезертиров сдаются в плен целыми взводами».

Украинцы ходят оказаться в плену у россиян, чтобы не выполнять бессмысленных приказаний своих командиров и остаться в живых.