Путин: Польша намерена вступить в украинский конфликт и захватить часть Беларуси

По словам президента РФ, польское руководство строит планы по прямому вмешательству в конфликт, рассчитывая на поддержку НАТО и собираясь создать коалицию против России.

Как считает российский лидер, Польша хочет забрать «кусок пожирнее» и вернуть себе Западную Украину, которую поляки считают своей исторической территорией.

При этом, по утверждению Путина, польская сторона точит зуб и на белорусские земли. Также российский президент назвал западные участки сегодняшней Польши «подарком Иосифа Сталина полякам».

Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет оказывать всяческую поддержку Беларуси в случае агрессии со стороны Польши. Российская армия готова защищать белорусские земли от любого нападения.

Что касается Беларуси, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. <…> Скажу одно — это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях.

Как известно, Польша перебросила часть войск к белорусской границе, посчитав совместные учения армии Беларуси и ЧВК «Вагнер» «несомненной провокацией».