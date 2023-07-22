Сон в летнюю ночь: британский физиолог рассказала, что делать, чтобы высыпаться в жару

Чтобы в жаркую погоду не возникало проблем со сном доктор Нарина Рамлахан из Великобритании дает несколько действенных советов. Первый касается температуры в спальне: оптимальной является от 16 до 21 градуса, так что, охладите помещение перед сном при помощи кондиционера.

Перед сном положите постельное белье на две-три минуты в морозильную камеру, чтобы охладить его. Перед сном хорошо нанести увлажняющий крем на тело с алоэ вера, который его охладит.

Отправляясь в постель, примите прохладный душ. Что же касается еды, то в жару лучше сократить количество белковой и острой пищи, которая поднимает температуру тела.