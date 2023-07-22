Австралиец подал на развод после первой брачной ночи: невеста отказалась от секса из-за усталости

Австралийца не устроило то, что жена отказала ему в близости после первой брачной ночи. Невеста по имени Рэйчел рассказала, что поступок мужа сделал ее несчастной.

По ее словам, она сильно утомилась во время свадьбы, поэтому предложила отложить первую брачную ночь. Но супругу это категорически не пришлось по душе, и он решил подать на развод.

По словам Рэйчел, это обычная практика. Многие супруги не занимаются сексом в первую брачную ночь из-за усталости. Суд развел пару спустя две недели после свадьбы.