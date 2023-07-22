Ряд культур склонно к накоплению радионуклидов больше других: что это за растения

Растения-однолетники в большей степени склонны к концентрации в них радиоактивных веществ. Антилидерами в этом отношении являются щавель, бобы, горох и фасоль.

В скороспелых сортах в среднем в полтора-два раза меньше радионуклидов. Менее всего склонны к их накоплению капуста, томаты, редис, огурцы и клубни картофеля в отличие от его ботвы.

Из фруктов и ягод наиболее радиоактивно чистыми являются крыжовник, малина и земляника. А среди фруктов сливы, яблоки и груши.