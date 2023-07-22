Кадыров: ВСУ продолжают безуспешные попытки захватить Клещеевку

22 июля лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал новое сообщение на своём Telegram-канале, где публично заявил, что вооружённые силы Украины не бросают безуспешные попытки захватить населённый пункт Клещеевка на Артемовском направлении, однако бойцы спецназа "Ахмат" оперативно купируют все атакующие манёвры противника рядом с Артемовском в ДНР.

Известно, что силы российской частной военной кампании "Wagner Group" установили контроль над Клещеевкой 19 января 2023 года. В настоящий момент бойцы ЧВК "Вагнер" на Артемовском направлении не присутствуют.