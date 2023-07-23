При пожаре в Браславском районе погибли три человека

11:05 2023-07-23

Предположительно, огонь разгорелся из-за неосторожного обращения с огнем. Погибли двое молодых мужчин и одна женщина.

Три человека погибли сегодня ночью в деревне Матеши Браславского района, сообщает МЧС.

При ликвидации пожара обнаружили тела трех человек. По предварительным данным, в Браславский района приехала компания из четырёх человек, где отдыхала и распивала спиртное.

Затем ночью застолье продолжилось у соседей. Один из мужчин остался ночевать у знакомого, трое вернулись в дом, где потом и произошло возгорание.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Как было установлено, погибли двое мужчин и женщина в возрасте 25-32 лет.
 