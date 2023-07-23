Модель Джоди Кидд поразил разряд тока в миллион вольт во время съемок рекламы Kia

Модель Джоди Кидд поразил разряд тока в 1 миллион вольт во время съемок рекламы Kia. Флагманский электрокроссовер Kia EV9 весьма динамичен.

Топовая версия модели имеет двухмоторную силовую установку мощностью 385 лошадиных сил и батарею на 99,8 киловатт-час, сообщает Мotor.ru.

Чтобы продемонстрировать весь потенциал модели, южнокорейский автопроизводитель пошел на рискованный трюк: привлёк к рекламе британскую модель и телеведущую Джоди Кидд.

Девушку облачили в костюм из кольчуги, который сыграл роль клетки Фарадея, защищающий тело от мощнейших разрядов тока. Кадры получились зрелищными: Джоди Кидд на съемках выпускает из пальцев разряды электричества, источником которого стал Kia EV9.