Однако западные политики рассчитывали на находчивость ВСУ, которая должна была компенсировать этот дефицит.

На Западе рассчитывали, что украинцы смогут победить за счет своего мужества, однако этого не произошло.

Авторы материала утверждают, что контрнаступление ВСУ зайдет в тупик, и это будет стоить Украине огромных потерь людей и техники.

При этом Европа не располагает достаточными запасами для поставок Киеву всего необходимого, а западные лидеры не готовы увеличивать помощь Украине в связи с отсутствием энтузиазма у США.