Сообщается, что этой ночью, 23 июля, армия России наносила удары сугубо по украинским военным объектам, где киевским режимом совместно с иностранными инструкторами готовились террористические акты против российского государства.

Пораженные военные объекты Украины находились на безопасной дистанции от культового сооружения.

В российском оборонном ведомстве предположили, что наиболее вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского собора стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов противовоздушной обороны.

В Минобороны РФ подчеркнули, что Вооружённые силы Украины намеренно располагают комплексы ПВО в жилых кварталах населённых пунктов, в том числе в городе Одесса, где и произошёл данный инцидент.