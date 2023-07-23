В карьере в Гомеле утонул мужчина

55-летний мужчина потонул в карьере Гомеля, сообщает Белта со ссылкой на областную организацию ОСВОД.

Трагедия произошла 23 июля около 14.00 на карьере по улице Фадеева. Очевидцы увидели, что в воде тонет человек, и позвонили спасателям. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, но к этому моменту мужчина уже скрылся под водой.

Работники МЧС быстро его обнаружили и вынесли на берег. Вместе с медиками работниками скорой помощи они полчаса пытались его реанимировать, но в итоге были вынуждены констатировать смерть пострадавшего. Предварительно, к трагедии привело падение в воду, уточняет агентство.

Специалисты уточняют обстоятельства произошедшего