Пьяный парень в Круглом ранил двоих студентов «розочкой» от бутылки

В городе Круглом Могилевской области пьяный парень ранил двоих студентов «розочкой», сообщает Могилевонлайн.

Как уточняет издание, молодые люди отдыхали за столиками в ночном клубе. После полуночи туда прибыла еще одна компания. Они стали цепляться к ребятам, которые там уже отдыхали. В словесную перепалку вмешались девушки, и сумели вывести буйных друзей на улицу.

Через некоторое время и первая компания вышла на перекур. Неожиданно к парням подбежал один из дебоширов, замахнулся на студента бутылкой из-под водки. Но тот среагировал и увернулся, буян же упал и разбил бутылку.

Раздосадованный нетрезвый нападающий, поднявшись, стал размахивать «розочкой», поранив молодых людей 18 и 20 лет.

Наряд милиции задержал 28-летнего «бойца», которому предстоит ответить за злостное хулиганство.