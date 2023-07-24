Юлия Ковальчук объяснила, как скрывала свою беременность

Юлия Ковальчук - мать уже двоих дочерей.

До сей поры в интернете отсутствуют фотографии старшей наследницы исполнительницы и ее коллеги по сцене Алексея Чумакова, с которым знаменитость состоит в браке.

В июле как-то вдруг для окружающих на свет появилась младшая дочь артистов, а об интересном положении Юлии никто не знал.

Когда фанаты Ковальчук поинтересовались, как получилось так, что они не заметили беременности своей любимицы, та ответила, что "мастерски" прятала свой живот.