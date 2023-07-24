Юлия Ковальчук объяснила, как скрывала свою беременность

10:30 2023-07-24

Певица Юлия Ковальчук не из тех, кто посвящает посторонних в свои личные тайны. Недавно она родила второго ребенка, о чем все узнали лишь спустя некоторое время, а о беременности артистка и вовсе "вслух" не говорила. В чем причины подобной конспирации?

Юлия Ковальчук - мать уже двоих дочерей.

До сей поры в интернете отсутствуют фотографии старшей наследницы исполнительницы и ее коллеги по сцене Алексея Чумакова, с которым знаменитость состоит в браке.

В июле как-то вдруг для окружающих на свет появилась младшая дочь артистов, а об интересном положении Юлии никто не знал.

Когда фанаты Ковальчук поинтересовались, как получилось так, что они не заметили беременности своей любимицы, та ответила, что "мастерски" прятала свой живот.

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