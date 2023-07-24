Фигуристка Медведева угодила в ДТП в российской столице

16:05 2023-07-24

Оказывается, в бампер такси, в котором передвигалась Евгения Медведева, врезалась сзади идущая машина.

Евгения Медведева поделилась подробностями аварии в собственном Телеграм-канале.

Звезда льда поспешила успокоить фанатов, что с ней все в порядке.

Спортсменка часто делится с подписчиками событиями, происходящими в ее жизни.

Личную жизнь она также не держит в секрете. Евгения рассказала в мае текущего года, что встречается Дмитрием Чигиевым, разместив в Сети видео, где отдыхает с избранником на Мальдивах.

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