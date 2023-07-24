Стриженова попала в больницу из-за серьезного недомогания

Екатерина Стриженова, которая уже успела отпраздновать свой 55-летний юбилей, оказалась прикованной к больничной койке.

Ведущей стало нехорошо и она не стала тянуть, обратившись за медицинской помощью.

Диагноз знаменитости - анемия. Ей назначены капельницы, посредсвом которых звезда экрана восполняет недостаток такого важного микроэлемента для человеческого организма, как железо.

Екатерина не постеснялась выложить в Сеть свою фотографию, где лежит на кровати в больничной палате. Несмотря на недомогание, знаменитость улыбается.