Стриженова попала в больницу из-за серьезного недомогания

Екатерина Стриженова, которая уже успела отпраздновать свой 55-летний юбилей, оказалась прикованной к больничной койке.
Ведущей стало нехорошо и она не стала тянуть, обратившись за медицинской помощью.
Диагноз знаменитости - анемия. Ей назначены капельницы, посредсвом которых звезда экрана восполняет недостаток такого важного микроэлемента для человеческого организма, как железо.
Екатерина не постеснялась выложить в Сеть свою фотографию, где лежит на кровати в больничной палате. Несмотря на недомогание, знаменитость улыбается.
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