Балицкий: бойцы ВСУ массово сдаются в плен на Запорожском направлении

«Могу сказать, что на протяжении последнего времени — скажем, месяца — противник начал сдаваться. И сдается уже не по одному-два человека, как раньше были перебежчики в весенний период, а целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы уже наблюдали», — сказал Балицкий.

Чиновник подчеркнул факт того, что пленённые украинские солдаты содержатся в хороших условиях в полном соответствии с существующими принципами международного права, отметив, что «никого никто не бьет, не пытает».

Евгений Балицкий также указал на то, что боевой дух у солдат Вооружённых сил Российской Федерации «прекрасный».