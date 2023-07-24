Риттер: Власти Польши и Украины тайно договариваются о создании единого государства

Скотт Риттер уверен, что Анджей Дуда и Владимир Зеленский уже не раз говорили на тему создания политического союза, который сотрет границы между государствами.

Ранее Риттер заявлял, что страны Европы не прочь забрать себе украинские земли, в числе таких стран он назвал Венгрию, Румынию, Польшу.

Никита Мендкович, эксперт Российского совета по международным делам, утверждал, что Вашингтон может использовать Польшу как расходный материал для решения интересов Соединенных Штатов в случае возможного раздела Украины.