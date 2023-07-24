Вечером понедельника, 24 июля, журналисты информагентства CNBC со ссылкой на инсайдеров сообщили, что лидеры стран НАТО прогнозируют завершение украинского контрнаступления через три месяца ввиду исчерпания запасов боеприпасов у подразделений ВСУ.

По данным источников CNBC, после краха украинского контрнаступления на территории всей страны резко возрастёт уровень политической нестабильности, а западные партнёры Киева прекратят поддержку Украины, тем самым обрекая Владимира Зеленского на отставку с поста президента.