CNBC: контрнаступление ВСУ закончится через 3 месяца из-за нехватки снарядов

21:05 2023-07-24

Издание CNBC рассказало о сроках завершения украинской контрнаступательной операции.

Вечером понедельника, 24 июля, журналисты информагентства CNBC со ссылкой на инсайдеров сообщили, что лидеры стран НАТО прогнозируют завершение украинского контрнаступления через три месяца ввиду исчерпания запасов боеприпасов у подразделений ВСУ.

По данным источников CNBC, после краха украинского контрнаступления на территории всей страны резко возрастёт уровень политической нестабильности, а западные партнёры Киева прекратят поддержку Украины, тем самым обрекая Владимира Зеленского на отставку с поста президента.