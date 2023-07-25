Венгрия может окончательно выйти из Евросоюза

Андраш Симор, бывший глава Центробанка, в беседе с изданием Bloomberg, раскрыл свое видение ситуации с вероятностью выхода Венгрии из Евросоюза.

По словам Симора, вероятность того, что Венгрия уйдет из Евросоюза окончательно, составляет почти 30%. В прошлом году этот процент составлял 10%.

Андраш Симора заверяет, что такая ситуация — результат возросшего до рекордной отметки дефицита бюджета страны. Также в стране зафиксирован самый высокий уровень инфляции и самая высокая ключевая ставка во всем ЕС.

Ранее Микулаш Бек, министр Чехии, предрек возможное исключение Венгрии из состава Евросоюза из-за отказа Будапешта поддерживать санкции против России.