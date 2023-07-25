Лидеры двух стран Лукашенко и Путин снова посещают Валаам в Ладожском озере

Вторая часть визита, начавшаяся после деловых переговоров, проходит в неофициальном формате, преимущественно без представителей средств массовой информации.

Видеокамеры разрешили включить только при посещении знаменитого Валаамского монастыря, который знают и почитают все верующие россияне. В Спасо-Преображенском мужском монастыре покоятся святые мощи преподобных основателей обители Сергия и Германа Валаамских, которым поклонились и сами президенты.

Лукашенко и Путин осмотрели Владмирский скит — уединенное жилье монахов. В некоторые скиты туристов и паломников не допускают.

Лидеры двух стран посещают монастырь совместно уже второй раз. Ранее они приезжали на Валаам в 2019 году.