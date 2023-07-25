Мужчина провел на себе трепанацию черепа дрелью, чтобы чипировать мозг и управлять снами

40-летний уроженец Новосибирска устроил трепанацию черепа прямо у себя дома, сообщает Telegram-канале Baza. Чтобы подготовиться к операции, он просмотрел на YouTube много видеороликов о работе нейрохирургов.

Полученные таким образом знания он отработал на «операции» на 5 овцах.

Затем Михаил Радуга купил дрель в хозмаге и просверлил себе голову. Кожу зафиксировал скрепками и вживил в мозг электрод.

Позже на своей странице в социальной сети экспериментатор заявил, что ему не хватило "реального опыта хирургии". И это привело к большой потери крови и иным сложностям, из-за которых он лишь чудом не потерял жизнь.

Мужчина признался, что он рассматривал вариант обратиться для установки импланта к нейрохирургам, однако из-за "уголовных рисков" все сорвалось. Потому он решил самостоятельно расширить "представление о возможностях человека".

Позже вживленные электроды мужчине удалили профессиональные медики: чипы стали врастать в мозг и представлять опасность хозяину.