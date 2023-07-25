В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 70 км к северо-западу от города Османие, в котором проживает свыше 200 тысяч человек. В 20 км от эпицентра (в северо-восточном направлении) - город Козан с населением более 80 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. О разрушениях и пострадавших пока ничего не сообщается.

Ранее, 22 июля, землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Адана.