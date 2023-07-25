Банкоматы в РФ перестали принимать евро и доллары

Крупнейшие банки в России перестали принимать валюту. Как уточняет Известия, в банкоматах 11-ти из 13-ти системно значимых кредитных структур пропала возможность внести доллары и евро.

Возможность пополнить счет в западных валютах в ВТБ пропала в апреле 2022 года. Аналогично не поддерживают такие операции банкоматы «Открытия», «Райффайзена» и «Юникредитбанка».

В "Совкомбанке" рассказали изданию, что пополнить валютные вклады наличными можно было только до 10 марта 2022-го. Не поддерживают также прием долларов и евро банкоматы таких банков МКБ, РСХБ, Росбанка и ПСБ.

Единственные крупные кредитные организации, банкоматы которых поддерживают пополнение счетов в валюте, - это "Альфа" и "Тинькофф".