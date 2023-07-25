Экс-звезд «Дома-2» Евгения Ромашова и Анастасию Бигрину депортировали с Бали

33-летний Евгений Ромашов с 24-летней женой Анастасией Бигриной уехали из России, в последнее время пара жила в Индонезии. Супруги слетали в свадебное путешествие в Бангкок и спустя неделю вернулись в Бали, чтобы обвенчаться. Но их задержали на таможне в аэропорту, сообщает Космополитен.

Нас задержали в день годовщины свадьбы, — посетовал Евгений. Нас обвинили в том, будто билеты недействительны. За подделку документов грозит до 5-ти лет тюрьмы. Также заявили, что мы не уважаем правила Индонезии, что мы неуважительно с ними говорили, хотя это полное вранье.

Бигрина тоже поделилась деталями этой истории.

Нас депортируют с Бали, — сообщила девушка. Вот так нежданно закончилась наша глава на острове. И это при том, что мы прибыли со всеми нужными документами.

У бывших участников реалити-шоу отобрали паспорта, потом их поместили в холодную комнату с одним рваным матрасом. Они провели там двое суток почти без воды и еды.