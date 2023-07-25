Экс-звезд «Дома-2» Евгения Ромашова и Анастасию Бигрину депортировали с Бали

33-летний Евгений Ромашов с 24-летней женой Анастасией Бигриной уехали из России, в последнее время пара жила в Индонезии. Супруги слетали в свадебное путешествие в Бангкок и спустя неделю вернулись в Бали, чтобы обвенчаться. Но их задержали на таможне в аэропорту, сообщает Космополитен.
Нас задержали в день годовщины свадьбы, — посетовал Евгений.
Нас обвинили в том, будто билеты недействительны. За подделку документов грозит до 5-ти лет тюрьмы. Также заявили, что мы не уважаем правила Индонезии, что мы неуважительно с ними говорили, хотя это полное вранье.
Бигрина тоже поделилась деталями этой истории.
Нас депортируют с Бали, — сообщила девушка.
Вот так нежданно закончилась наша глава на острове. И это при том, что мы прибыли со всеми нужными документами.
У бывших участников реалити-шоу отобрали паспорта, потом их поместили в холодную комнату с одним рваным матрасом. Они провели там двое суток почти без воды и еды.
Позже супругам всё-таки разрешили вернуться в Бангкок - в сопровождении полиции.
А теперь пару пытаются заставить вернуться в РФ Власти страны проконтролировали уже покупку билетов на родину, — сообщил Telegram-канал Shot.
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