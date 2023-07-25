Генпрокурор РФ Бастрыкин предупредил, что будут заводиться новые уголовные дела против блогеров

Александр Бастрыкин убежден, что ситуация, когда люди имеют благодаря РФ целое состояние и не хотят помогать стране, недопустима в настоящее время.

Глава Генпрокуратуры заявил, что к блогерам нет никакой предвзятости, ведь такие же требования по уплате налогов предъявляются к каждому бизнесмену в государстве.

По словам чиновника, то, что произошло с блогерами Чекалиными, Еленой Блиновской и другими звездами Сети должно стать уроком для их коллег.

Бастрыкин предупредил, что все, кто действует незаконно, пытаясь обмануть родную страну, понесут наказание.