Ученые обнаружили у долгожителей общие особенности

Группа исследователей Мадридского политехнического университета выявила общие особенности у долгожителей, сохранивших в почтенном возрасте ясный рассудок и хорошую память.
В многолетних исследованиях Vallecas Project приняли участие люди в возрасте 70-85 лет, у которых нет неврологических и психиатрических расстройств.
Результаты исследования показали, что такие факторы, как физическая активность, социально-экономический статус, наличие образования связаны с долгожителями.
При этом люди с музыкальным образованием и имеющие большую независимость в повседневной жизни, имели и лучшие результаты в тестах на психическое здоровье и память.
Эксперимент помогает лучше понять особенности долгожителей и в перспективе разработать рекомендации для поддержания здоровья и памяти у людей.
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