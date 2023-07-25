Помидоры охотно и обильно плодоносят, если не затягивать с пасынкованием

Под пасынкованием понимается срез боковых побегов. Делать это нужно не позднее, чем побег вырастет на три-четыре сантиметра.
Если оставить его дольше, побег будет расходовать питание не на плод, а на развитие ненужного пасынка. Его следует удалять аккуратно, не оставляя пенечков.
Пасынок необходимо отщипывать у основания. Делается это обязательно при сухой погоде и желательно утром, так ранка быстро заживет, и растение не подхватит инфекцию.
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