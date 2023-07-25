Деревянные разделочные доски лучшие в эксплуатации, но есть нюансы

Покупая деревянную доску, можно быть уверенными, что она экологически чистая, и вредные вещества не попадут в продукты. Древесина отличается прочностью, и служит в течение длительного времени.

Другой плюс заключается в том, что о деревянную доску почти невозможно затупить нож. Поэтому она сохранит кухонный инвентарь в порядке.

Но имеет значение качество древесины. Недорогие доски из соснового или березового дерева подойдут только для хлеба, поскольку быстро подвергаются деформации и даже трескаются. Универсальный материал это прочный дуб или бук. Такую доску можно долго использовать для любых кухонных нужд.