Овощи будут обильно плодоносить, если перед ними посадить эти культуры

Перед тем как высевать на грядку капусту с нее можно собрать урожай бобовых, патиссонов, огурцов, моркови, картошки или петрушки. А вот перед посадкой моркови или петрушки можно засеять грядку репой, чесноком, кабачком, редисом, картофелем, редькой, луком, бобами, свеклой, огурцами.

Универсальным предшественником для свеклы будут бобовые, лук, кабачки, огурцы, морковь. Скажут спасибо огурцы, патиссоны и кабачки, если перед ними вы посеете томаты, редьку, капусту, лук, картофель и фасоль.

Редьку, редис и репу можно сеять после сбора урожая петрушки, кабачков, огурцов, картофеля и моркови. Зелени, чесноку и луку не повредит предшествование капусты, помидоров, редиса и редьки.