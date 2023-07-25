Исследователи сна предлагают новую методику быстрого засыпания

13:17 2023-07-25

Канадские ученые рассказали, как можно обучить мозг засыпать в конце дня быстрее.

Если использовать этот прием, то процесс засыпания сократится до 15-20 минут. Для этого вместо прокручивания в голове мыслей, нужно подключить зрительное воображение.

Отправляясь спать, придумайте себе любую букву, какая придет на ум. Затем выдумайте для себя слово, начинающееся с этой буквы.

Представьте себе зрительно этот образ, и начните о нем думать. Можно даже сочинить в воображении  историю вокруг этого образа, и постепенно вы заснете.

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