В Минске задержали афериста, который сдал квартиру сразу 8 квартирантам

Пресс-служба МВД сообщила о задержании квартирного афериста, обманувшего 8 человек на 5 тысяч рублей, сообщает КП.

В сообщении уточняется, что с похожими заявлениями в Московское РУВД Минска обратились сразу 8 человек. Они все нашли в интернете объявления о сдаче квартиры. После это связались с владельцем и передали ему за первый месяц проживания аванс.

После этого мужчина перестал выходить на связь, - отмечено в информации.

В МВД рассказали, что сотрудниками милиции задержан 34-летний минчанин. Удалось установить, что свою квартиру на самом деле он сдает по договору до следующего года.

Квартиросъемщиков задержанный приводил в квартиру в то время, когда арендаторов на месте не было. Он уверял, что жильцы очень скоро съедут. Кроме того, минчанин просил сразу же внести залог - из-за высокого спроса, и уже после этого обещал оформить документы.

Всего таким образом он незаконно превысил 5 тысяч рублей.