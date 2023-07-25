Ухаживаем за ежевичным кустарником после сбора ягод

Поскольку у ежевичного побега двухлетний цикл развития, важно удалить под корень отмирающие ветви, завершившие процесс плодоношения. Также нужно будет подрезать и новые ветви.

Отличным решением будет установка высоких шпалер лдя куста. Это в дальнейшем облегчит уход за кустом и сбор ягод. Далее на очереди прополка и внесение органики.

Ежевика может пострадать от сильных зимних холодов. Чтобы этого не случилось, можно провести укладку ежевики на грунт и присыпать ее торфом сверху.