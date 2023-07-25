Земляника требует интенсивного удобрения: чем ее покормить, чтобы она формировала ягоды

Перед посадкой ягоды грунт необходимо удобрить перегноем из расчета на квадратный метр 10 килограммов удобрения. Если есть выбор, сажайте землянику на самом плодородном участке.

За лето удобрить землянику нужно два-три раза. В первый раз сразу после старта вегетации обогащенным на 10-15 процентов азотом комплексным удобрением.

Во время второй подкормки после того, как земляника отцветет, нужно снизить количество азота в удобрении, чтобы не пострадал вкус ягодок.Третий раз подкармливать землянику нужно в конце июля или начале августа в том случае, если вы выращиваете ее уже несколько лет подряд. Удобрение поспособствует укреплению и росту корней и листьев.