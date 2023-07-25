Кактусы без воды могут обходиться в течение нескольких лет

Способность кактусов выживать без доступа к влаге зависит от разновидности и размера растения. Зафиксирован случай, когда опунция выжила через пять лет водного голодания.

Так что беспокоиться о том, что вы забыли полить кактус, точно не стоит. Более того, им нужно устраивать искусственную засуху для стимуляции внутренних процессов.

Это необходимо чтобы кактус активировал рост и пошел в цветение. Период без воды можно доводить до полугода при температуре от шести до двенадцати градусов.