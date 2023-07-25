В Турции отменен концерт Ани Лорак в связи с жалобами украинцев

Украинское сообщество в Турции и дипмиссия Украинфы в этой стране добились отмены концерта Ани Лорак, пишет Рprozvezd.info.

Данное решение утверждено Советом директоров холдинга Kilit Hospitality Group, в составе которого - сеть отелей Nirvana и концертный зал Cosmos, где собиралась выступать артистка.

Певицу в сообщениях называют предательницей и винят в том, что она отмалчивается по поводу СВО. Ранее Лорак не раз признавалась, что хочет быть в стороне от политики и одинаково уважает поклонников из разных стран.

Об отмене концерта Ани Лорак сообщил консул Украины в Анталии Александр Воронин.

Это решение появилось после изучения ситуации с концертом певицы Ани Лорак и возможных репутационных последствий такого концерта, включая общественный резонанс украинского сообщества, - написал Воронин в соцсетях.