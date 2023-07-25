Цветовод Наталья Встовская рассказала, как высевать цветы-многолетники

Их можно сеять непосредственно в грунт, либо же прорастить из семян на временном месте, а потом пересадить. Важно делать это своевременно.

Наилучшим периодом для посадки многолетников будет середина июля. В устойчиво теплую погоду многолетники прорастают наиболее охотно.

Смело сажайте в середине лета двухлетник виолы, мальву или маргаритки, а также многолетние флоксы, гвоздику турецкую и дельфиниум. Они быстро прорастут, но не ждите сразу пышного цветения: многолетние растения в первый год не зацветают.