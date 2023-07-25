Алкоголь поможет быстро справиться с надоедливым роем ос на даче

Нужно взять стеклянные бутылки или другие подходящие емкоти и наполнить их наполовину водой с сахаром. Для улучшения эффекта влейте в раствор немного водки или спирта.
В качестве альтернативы можно брать сахар с пивом, забродивший мед или патоку. Выбирайте, что вам подходит лучше.
Осы поведутся на сладкую приманку, будут залетать в бутылку с жидкостью, а назад выбраться уже не смогут. Но важно своевременно менять развешенную по участку алкогольную приманку, чтобы получить эффект.
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