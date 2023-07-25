Любители кофе будут разочарованы: напиток способствует абсорбции кальция и выведению его из организма

Отказываться полностью от кофе, если вы его любите, не стоит, но дозировать следует. Допустимая норма для взрослого здорового человека четыре чашечки эспрессо по 30 миллилитров.

Если ваша норма больше, это может не лучшим образом сказаться на состоянии костей. Поэтому риски можно уменьшить, насытив свой рацион богатыми кальцием продуктами.

Это в первую очередь молочные продукты и кунжут. В последнем кальция особенно много. Кстати, миф об усвоении кальция с жирными продуктами именно миф: с обезжиренным творого он тоже хорошо усваивается.